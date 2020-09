Sob administração de OS, funcionários do Hospital do Retiro reclamam de atraso no pagamento

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 17:42 horas

OS diz que Prefeitura de Volta Redonda está desde julho sem fazer os repasses

Volta Redonda– Funcionários do Hospital do Retiro reclamam que o pagamento referente ao mês de agosto, ainda não foi efetuado, sendo que deveria ter sido pago no quinto dia útil. A unidade de saúde, ainda está sob administração da OS Mahatma Gandhi, que alega que está desde julho sem receber os repasses da Prefeitura de Volta Redonda.

O prefeito Samuca Silva anunciou no final de agosto o rompimento do contrato com a OS que administra o hospital, que passará a ser comandado pelo município em um prazo de 30 dias, quando a Secretaria Municipal de Saúde irá assumir a gestão do hospital.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, para confirmar a alegação da OS, referente aos repasses, e saber sobre a previsão de acerto dos salários dos funcionários do Hospital do Retiro, mas até o momento, a reportagem não obteve respostas.