Sob pressão, Voltaço recebe o Audax pelo Estadual

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 22:24 horas

Partida será nesta quarta-feira (16), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira. Time está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento

Volta Redonda – O Volta Redonda recebe o Audax Rio nesta quarta-feira (16), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Diferente de anos anteriores, o Voltaço tem feito tido um desempenho ruim: em cinco jogos são três derrotas e dois empates. A falta de vitórias tem mexido com o elenco, que vem sendo cobrado por torcedores e pelo técnico Neto Colucci. O time está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, na 11ª colocação, com os mesmos dois pontos do lanterna Nova Iguaçu.

Para sair com os três pontos na partida desta quarta-feira, o comandante falou sobre a importância da equipe transformar as chances criadas em gol.

– Precisamos parar de ficar falando e agir. Precisamos ganhar os jogos, porque não adianta estarmos jogando bem, fazer um grande primeiro tempo, igual fizemos diante do Madureira, e não termos competência para fazer os gols e ganhar os jogos. Porque aí você acaba tomando um gol e qualquer estratégia vai por água abaixo. O time que faz o gol tem uma vantagem, ainda mais em casa, onde precisamos propor o jogo, já que temos a obrigação de vencer – avaliou.

O treinador desabafou ainda sobre a pressão que o time tem vivido para melhorar os resultados obtidos em campo.

– Eu, toda a comissão técnica, os jogadores, estamos trabalhando forte diariamente para mudar esta fase e vamos entrar focados, concentrados e com muita vontade para buscar esta importante vitória diante do Audax – garantiu Colucci.

Para este confronto, o Voltaço contará com o retorno do atacante Pedrinho, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. Já o desfalque será o meio-campo Marcos Júnior, que recebeu o terceiro amarelo e está suspenso.

Ingressos

A Diretoria do Volta Redonda manteve a promoção de ingressos para a partida diante do Audax Rio. Eles puderam ser trocados por 1 kg de alimento. No dia do jogo, a entrada será vendida a R$ 10, preço de meia-entrada, para todos os torcedores.