Sobe 32% total de pacientes internados em Volta Redonda por Covid-19

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 20:11 horas

Volta Redonda – O número de internações em Volta Redonda por Covid-19 subiu nos hospitais das redes pública e privada. O aumento foi de 32% no total de internados e de 50% em pacientes com ventilação mecânica. Na segunda-feira, o município tinha 66 internados, com 10 em ventilação mecânica. Nesta terça-feira, são 87 internados, com 15 em ventilação mecânica.

Nos hospitais públicos, por exemplo, onde as UTIs haviam zerado na última semana, nesta terça-feira tem dois pacientes no São João Batista e três no Hospital do Retiro.

Um dos motivos que pode ter causado aumento nas internações é o fato de o Hospital Regional ter parado de receber pacientes desde sábado, por falta de pagamento pelo governo do Estado. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro divulgou uma carta no último sábado, dia 20, apontando que o Hospital Regional Zilda Arns parou de receber pacientes, desde sábado, e poderá ser desmobilizado.

No entanto, o número de internados, assim como os pacientes em UTI e ventilação mecânica, também aumentou nos hospitais privados, que não recebiam pacientes do Hospital Regional.

‘Lento e progressivo’

Segundo uma fonte ouvida pelo DIÁRIO DO VALE, está havendo aumento, “lento de progressivo”, de internações pelo novo coronavírus diário desde o dia 16 de junho. 06: um a cada dia, até em CTI, com ventilação mecênica. No dia 16, tinham 48 pacientes internados, sendo 05 em ventilação mecânica. Nesta terça-feira, dia 23, são 87 internados e 15 em ventilação mecânica.

Dá um aumento de 81% em apenas 7 dias, em pacientes internados, e 300% em pacientes em VM.

O jornal ressalta que o número de internados pode oscilar a qualquer momento.

Resumo desta terça-feira, dia 23, das últimas 24 horas :

Hospital Santa Cecília – Hoje com 15 internados, sendo 08 em UTI, com 01 em VM e 07 em O2. Tem 07 em um enfermaria/quarto.

– Hospital São João Batista – Hoje tem 06 pacientes internados no total, sendo 03 em VM e 03 em ar ambiente.

Hospital da Unimed – Tem um total de 25 pacientes internados. Sendo 14 pacientes em CTI, com 08 em VM e 09 confirmados. São 11 internados em enfermaria, 06 confirmados.

– Hospital do Retiro – Hoje tem 28 pacientes internados no total, sendo 23 em enfermaria e 05 no CTI, com 03 em VM.

– Hospital de Campanha – Hoje tem 10 pacientes internados em ar ambiente, sendo 07 positivos, 02 aguardando confirmação e 01 negativo.

– HINJA – Hoje 03 paciente internados, sendo 01 em UTI, em 02 em enfermaria.

Resumo de Pacientes Internados:

– Total de pacientes Internados confirmados positivo ou suspeitos : 87

– Total internados em CTI com VM: 15

– Total internados em CTI ou Enfermaria sem VM : 72

– Total de de 59 confirmados até essa terça-feira.