Sobe para 18 casos confirmados de Covid-19 em Volta Redonda

Samuca Silva reforça necessidade de isolamento domiciliar; município é o terceiro do Estado do Rio em número de casos confirmados, fica atrás do Rio e Niterói

Volta Redonda- Subiu para 18 o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) em Volta Redonda. A informação dos novos dados foi divulgada pelo prefeito Samuca Silva, em uma rede social, na tarde desta quinta-feira (26). Todos estão em isolamento domiciliar e passam bem, segundo informou o prefeito.

Com o aumento de 08 para 18 casos, Volta Redonda fica em terceiro lugar a nível estadual em relação a contaminação pelo novo coronavírus no Estado do Rio, perdendo apenas para a capital e Niterói. Samuca lembrou que o município é o mais populoso de toda a região e tem uma grande circulação de pessoas que vêm a trabalho e até mesmo nos shoppings.

As vítimas que tiveram os exames confirmados nesta quinta-feira são: um homem, de 39 anos, uma mulher, de 34 anos, uma mulher, de 50 anos, um homem, de 42 anos, um homem, de 51 anos, uma mulher, de 59 anos, uma mulher, de 41 anos, outra mulher, de 39, e uma mulher, de 30 anos.

Entre os 18 casos confirmados, apenas um idoso de 79 anos está internado. As confirmações de pacientes com o novo coronavírus começaram no último final de semana, quando quatro pessoas tiveram exame positivo.

Segundo o prefeito, o aumento de dez casos em apenas um dia, ocorreu por conta de uma defasagem na entrega dos resultados dos exames, encaminhados para o Lacen (Laboratório Central Noel Nutels), no Rio. Ainda segundo ele, os pacientes confirmados nesta quinta podem ter sido infectados antes das medidas adotadas pela prefeitura, na semana passada, para evitar a aglomeração de pessoas.

Resultado

Das três mortes com suspeita do novo coronavírus, uma foi descartada. A prefeitura aguarda agora o resultado das outras duas pessoas que morreram nos hospitais do Retiro e no São João Batista.

Em casa

Samuca reforçou a necessidade do isolamento domiciliar da população, pois, segundo ele, o vírus está circulando na cidade. Na opinião dele, com as medidas restritivas adotados no município, pode ocorrer estabilidade no surgimento de novos casos de coronavírus.

– Reforço para a população não sair de casa, pois o vírus está na cidade. Tem pessoas, assim como os jovens, que são assintomáticos, não apresentam sintomas, tomar cuidado. Os idosos, principalmente, devem se manter dentro de casa, o público idoso é o mais afetado pelo vírus e em muitos casos há óbitos, não queremos que aconteça isso em Volta Redonda – disse Samuca, acrescentando que a estratégia da prefeitura para o distanciamento social tem o o objetivo conter a disseminação do vírus.

Durante o pronunciamento na rede social, o prefeito disse ainda que há outros pacientes suspeitos que aguardam o resultado do exame para o coronavírus. Ele disse que não adotou medidas de testes rápidos por não ter o devido amparo científico.

– Os testes rápidos são eficazes apenas para o rastreio, e isso nós já estamos fazendo. Além disso, o teste rápido não tem valor legal e técnico científico – explicou Samuca Silva.

O prefeito junto a equipe da Secretaria de Saúde respondeu dúvidas dos internautas. Uma delas foi em relação ao uso de máscaras.

– As máscaras cirúrgicas devem ser usadas apenas nos pacientes já confirmados por coronavírus, como recomenda a OMS (Organização Mundial da Saúde), esse recurso é para proteger as demais pessoas no convívio social – informou.

Dengue tipo 2 é registrada em Volta Redonda

O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, informou que foi registrada o vírus dengue tipo 2, em um morador da Água Limpa. Segundo o secretário, esse tipo de dengue não é comum no município. Por isso, vai promover neste sábado (28), no bairro, o reforço junto aos agentes de saúde de visitas as casas dos moradores, verificando principalmente os quintais.

A ação da prefeitura é preventiva para combater a proliferação da dengue. O prefeito aproveitou para pedir ajuda da população para limpar os quintais e evitar água parada.