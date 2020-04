Sobe para 4.084 o número de ligações ao Disque Denúncia sobre coronavírus

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 09:09 horas

Rio de Janeiro – O Disque Denúncia do estado do Rio de Janeiro já recebeu 4.084 ligações sobre o coronavírus em menos de um mês. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (03) com o balanço das ligações, que começaram no dia 13 de março. No dia primeiro de abril foram 339 ligações voltadas para denúncias sobre o vírus. Já na quinta-feira (02), foram 482 denúncias.

Interessados podem registrar as denúncias pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” ou pelo telefone 0800 253 1177.