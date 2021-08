Sobe para 42 o número de presos suspeitos de violência contra a mulher

Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 15:18 horas

Rio de Janeiro – A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), realiza, nesta terça-feira (10), a “Operação Gaia” para cumprir mandados de prisão contra acusados de violência contra a mulher. Até o momento, 42 pessoas foram presas, em todo Estado do Rio de Janeiro

A investida está sendo realizada em todo o Brasil. Os agentes estão nas ruas para cumprir cerca de 80 mandados de prisão em todo o estado do Rio de Janeiro. A ação conta com o apoio de delegacias do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI).

A operação

Policiais civis de todo estado do Rio de Janeiro cumpriram, na manhã de terça-feira, dia 10, a Operação Gaia, que visa cumprir mandados de prisão, busca e apreensão contra suspeitos de violência doméstica. A ação aconteceu na semana de comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha, celebrada no último sábado (7).

A delegada da Deam de Volta Redonda, Juliana Domingues, explicou a dinâmica da operação na região.

-A Polícia Civil de todo estado está cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão de armas de fogo, em crimes que envolvam violência doméstica. Estamos com equipes nas ruas, empenhados para cumprirmos diversos mandados de prisão em várias cidades da região – disse a delegada, que explicou que esse tipo de operação cumpre o maior número de mandados de prisão em aberto no banco de dados da Polícia Civil.