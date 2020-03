Sobe para quatro número de casos confirmados do Covid-19 em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de março de 2020, 16:08 horas

Volta Redonda – O número de casos suspeitos do novo coronavírus em Volta Redonda subiu para quatro em Volta Redonda. Uma mulher e um professor tiveram teste positivo para o Covid-19. Eles estão em isolamento domiciliar e não precisaram ser hospitalizados, segundo informou o prefeito Samuca Silva.

De acordo com ele, todos os casos estão sendo acompanhados por agentes da Saúde e estão em casa.

A mulher teve contato com uma pessoa que viajou par o exterior. Já o homem teria contraído o vírus no Rio.

-Portanto, não seriam casos de contaminação em Volta Redonda – disse o prefeito, voltando a pedir para a população ficar em casa.

Os dois primeiros casos confirmados do Covid-19 são de um homem de 58, anos, que viajou no dia 10 de março e esteve e Paraty e Juiz de Fora. Portanto, é provável que a contaminação tenha sido fora da cidade.

O segundo paciente é uma mulher, de 60 anos, que esteve no aeroporto internacional do Rio. Como no primeiro caso, ele tem sintoma leves e está em casa.

O prefeito informou ainda que a partir de agora serão divulgados apenas os casos confirmados da doença.