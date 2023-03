Sobe para quatro o número de assassinatos nesta quinta-feira, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 09:05 horas

Todas as vítimas foram mortas a tiros; ainda não se sabe a motivação dos crimes

Volta Redonda – Subiu para quatro o número de assassinatos registrados nesta quinta-feira (2), em Volta Redonda. William Pires de Oliveira, de 39 anos, foi morto a tiros no bairro Açude e, horas depois, dois homens e uma mulher, que ainda não tiveram suas identidades reveladas, também foram assassinados.

William foi encontrado na Rua Francisco Antônio Francisco, no fim da tarde, com marcas de tiros no rosto. Pouco depois, a Polícia Militar foi acionada à RJ-153, que liga Amparo ao bairro Santa Rita de Zarur, onde encontraram as outras três vítimas, à beira da estrada.

A mulher e um dos homens foram encontrados no mesmo local e, o outro homem, a um quilômetro de distância. Eles estavam com as mãos e bocas amarradas com fita adesiva. A perícia esteve no local e as vítimas foram levadas ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Foram recolhidos, junto aos corpos, 16 cápsulas deflagradas de pistola calibre 9mm.

No momento desta publicação, ainda não havia detalhes sobre as circunstâncias dos homicídios.