Sobe para sete o número de casos confirmados de covid-19 em Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de abril de 2020, 11:37 horas

Barra Mansa – Em transmissão ao vivo, nas redes sociais na noite desta sexta-feita (03), o prefeito Rodrigo Drable, acompanhado do secretário municipal de saúde, o médico Sergio Gomes, confirmou que o número de infectados pelo novo coronavírus em Barra Mansa subiu para sete pessoas.

De acordo com o prefeito, a cidade realizou 122 exames, desses três foram atestados como negativo, alguns ainda aguardam resultado e outros foram descartados a suspeita. Rodrigo anunciou ainda que há um paciente em estado grave, mas o exame ainda não confirmou se é infectado pelo covid-19.

– Este paciente está internado, não tem confirmação, mas os sintomas nos permitem imaginar que seja um caso positivo. Está internado em Barra Mansa, está entubado, o estado é grave e nos temos uma grande expectativa de que irá se recuperar. É um amigo meu, uma pessoa muito querida na cidade, e eu tenho certeza de que a cidade está em oração para que se recupere o quanto antes – destacou o prefeito.

Rodrigo alertou ainda para a multiplicação dos casos na cidade, segundo ele as pessoas já não sabem mais onde estão se contaminando, o que eleva ainda mais a preocupação para a doença.

– Os gráficos da região apontam um número crescente dos casos. Infelizmente o barramansense não está levando a sério, as ruas da cidade tem ficado cheias. Temos recebido reclamações e denúncias. Hoje foi dia de pagamento, as ruas ficaram cheias e as filas não respeitavam o distanciamento. O envolvimento e o comprometimento tem que ser de todos nós, esse trabalho é permanente e contínuo, só vai dar certo se todos ajudarem. Eu recebi várias reclamações de quadras que estão cheias de crianças, os nossos jovens não estão nas escolas pois há o risco de contágio. É necessário que façamos o isolamento sim – afirmou.

Volta do comércio

Outro ponto destacado por Rodrigo foi com relação as reclamações do comércio fechado.

-Eu compartilho dessa angústia e a cada dia nos angustiamos mais. Nós vimos agora o governo federal se envolvendo e preocupado com ações que permitam que as pessoas tenham a sua alimentação garantida, mas nós temos que limitar o número de pessoas nas ruas. Recebi muitas mensagens de comerciantes dizendo ‘os mercados estão cheio e eu não posso trabalhar’. Eu quero dizer a vocês, se nós voltarmos hoje, no estágio que nós estamos, o risco de contágio com as ruas cheias ele é imenso – disse.

Sistema de saúde

O prefeito ressaltou ainda durante a transmissão sobre a falta de equipamentos de proteção individual (EPI) no mercado, que são importados da China e que a previsão de chegada ao Brasil ainda é incerta.

– Os nossos médicos, tanto na rede pública quanto na privada, estão com dificuldades de acessoa a esses equipamentos. Nós temos visto a preocupação dos médicos, muitos tem se contaminado e a preocupação deles é de não contaminar mais ninguém. Eu tenho um respeito imenso pelos médicos e pela sua postura neste momento. Conversei com o presidente da Sociedade Médica de Barra Mansa, o doutor Maurício Amaral, e ele me relatou, em sua experiencia enquanto médico e chefe de um pronto socorro, da sua preocupação da disseminação da doença – disse.

Ainda segundo o prefeito, a preocupação do presidente da Sociedade Médica de Barra Mansa é compartilhada por todos, pois os casos tem se multiplicado e as suspeitas tem aumentado.

– Nós ainda não temos condições de voltar ao funcionamento, ainda não há segurança, na verdade o risco de contágio é imenso. Para que possamos abrir as clínicas, que fazem consultas e acompanhamento de pacientes permanentes, aqueles crônicos como os diabéticos e cardíacos, que são feitos por médicos, os mesmos que estão dentro dos hospitais, é necessário que tenhamos os testes rápidos. Nossa expectativa era de que esse material chegasse na segunda-feira, mas diante da situação essa expectativa foi passada para a quinta-feira da semana que vem. Se nós não testarmos esses médicos, como vamos garantir que os pacientes não corram risco? Essa preocupação foi compartilhada por um médico, eles precisam de equipamentos de proteção individual e não temos o suficiente – relatou.

Rodrigo destacou que todas as ações que estão sendo tomadas, tem o intuito de preservar vidas.