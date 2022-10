Sobe para sete o número de homicídios na Região das Agulhas Negras

Matéria publicada em 5 de outubro de 2022, 09:49 horas

Resende e Itatiaia – Policiais militares registraram nos últimos cinco dias, em Resende e Itatiaia, sete assassinatos. Os crimes mais recentes ocorreram na terça-feira, dia 4, quando um jovem de 22 anos, foi morto, e um homem, de 28, baleado, na Rua Poeta Duque Costa, no bairro Cabral, em Resende.

A sequência de mortes e vítimas de tentativa de homicídio começou na sexta-feira, dia 30. Dois homens foram mortos na Avenida Brasília, na Vila Julieta, também em Resende. Testemunhas disseram que os tiros foram disparados por quatro homens que estavam em duas motos.

No mesmo dia, ainda em Resende, um jovem de 18 anos foi assassinado. O crime foi na Rua Hércules Nogueira, no bairro Liberdade.

No domingo, no mesmo bairro, um homem de 32 anos foi morto por duas pessoas que estavam numa moto, na Avenida Almirante Barroso. A vítima chegou a ser socorrida no Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda no domingo, um jovem de 20 anos morreu, e outro foi baleado na Vila Verde, também em Resende. Os suspeitos tentaram fugir em um veículo Onix após trocarem tiros com PMs. No local também foram apreendidos uma pistola, dois revólveres, 100 munições, dois celulares e carregadores.

Segundo a Polícia Militar, a maioria dos crimes ocorreu entre facções criminosas pela disputa do domínio dos pontos de venda de drogas.

Também no mesmo dia, agentes do 37º Batalhão da PM estiveram na Estrada Mauá-Maromba, no Vale do Pavão, em Itatiaia. Na localidade, um homem de 56 anos foi baleado na cabeça devido a uma rixa que tinha com um vizinho.