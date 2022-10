Sobe para três o número de mortos durante tiroteio em clube de Paraíba do Sul

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 06:54 horas

Paraíba do Sul – Uma jovem, de 25 anos, morreu na tarde de terça-feira (25), no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. Ela estava na noite de domingo passado, num clube em Paraíba do Sul, que foi invadido por um homem que atirou e matou o policial militar George Rodrigo Mendes e Robert Luiz Diniz, que morreram no local.

Outras seis pessoas também foram feridas e socorridas em hospitais de Paraíba do Sul e Três Rios . O autor dos tiros já foi identificado e está sendo procurado pela polícia.