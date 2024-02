“Socialzinha no Parque” acontece nesta sexta-feira, em Resende

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, realiza nesta sexta-feira (23), mais uma edição do projeto “Socialzinha no Parque”, a partir das 19h, no Parque das Águas. O projeto, que leva lazer e entretenimento para o município, tem entrada gratuita.

Para esta edição o público irá se divertir com shows de: grupo Xoxote, cantor Paulo Toró e a participação especial da dupla Thiago e Rodrigo (Os Diferentes). Além disso, o evento conta com área kids, barracas e food trucks, com opções de lazer para toda a família.

-É sempre importante colocarmos em prática projetos culturais que levam gratuitamente entretenimento e opções musicais gratuitas e de qualidade para a população. Ao mesmo tempo, os artistas locais ganham a oportunidade de disseminar o trabalho e de se aproximarem do público local. É um projeto noturno, no mesmo espaço utilizado pela “Feira Livre”, e promove um encontro de famílias e amigos. Um ambiente agradável e que está fazendo muito sucesso – disse o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.

A Prefeitura utiliza a estrutura da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, da Secretaria de Indústria e Comércio, da Superintendência de Eventos, Ordem Pública, Saúde e Meio Ambiente. Além de parceiros que semanalmente participaram da Feira Livre do Parque das Águas.

Socialzinha no Parque

Dia: 23/02 (sexta-feira)

Horário: a partir das 19h