Sodré é escolhido por Neto como futuro Secretário de Desenvolvimento Econômico

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 21:08 horas

Respeitado no meio técnico, administrativo e acadêmico, futuro secretário Sérgio Sodré é a primeira surpresa do governo

Volta Redonda – O desenvolvimento econômico de Volta Redonda será entregue pelo prefeito eleito Antônio Francisco Neto (DEM) a um dos expoentes da engenharia, do serviço público e da educação superior de Volta Redonda. O engenheiro Sérgio Sodré foi o nome escolhido por Neto para ser o secretário de Desenvolvimento e Turismo do seu governo.

Sodré foi engenheiro da CSN, diretor da escola de Engenharia Metalúrgica da UFF (Universidade Federal Fluminense) por dois mandatos, vice-diretor da Escola de Engenharia da UFF e do Centro Tecnológico da UFF, além de chefe de Departamento.

Em 2015 recebeu o título de Professor Emérito da UFF. Tem formação acadêmica também nos EUA e foi secretário de Obras no governo Clinger.

Naquele governo ele urbanizou vários núcleos de posse, como o Morro da Conquista, no Santo Agostinho. Teve também atuação determinante quando houve a ocupação do antigo bairro Divineia (atual bairro Padre Jósimo).

Na época, quando o bairro foi ocupado, Sodré (então secretário de obras) e o arquiteto Paulo Gustavo (então secretário de Planejamento) tiveram a autorização de Clinger para evitar que o bairro virasse uma favela.

Os dois se reuniram diretamente com os ocupantes da área e conseguiram garantir que haveria espaços para arruamento (reservar espaço para futuras ruas) e espaços públicos, como praças, postos de saúde e escolas, que vieram depois.

A ação permitiu que a ocupação – ao invés de se transformar em uma favela – se transformasse em um bairro.

Fez também o maior trabalho da história da cidade para evitar deslizamentos de terras que eram constantes em Volta Redonda em períodos de chuvas – levantando cada área de risco e executando o mais amplo projeto de contenção de encostas da cidade.

Considerado um dos “meninos de ouro” da sua geração de engenheiros na CSN, acabou aposentando-se cedo, em virtude das leis em vigor na época. Antes disso, foi célebre como um dos melhores professores de matemática da cidade.

Ainda assim partiu para estudos mais avançados nos EUA (especialmente na área de Estatística) e, voltando o Brasil, como professor da UFF em Volta Redonda, chegou ao cargo de diretor desta universidade em Volta Redonda.

Mesmo não tendo à época cargo público, Sodré – no governo Gotardo – foi chamado para mediar (com um jornalista) uma crise entre o governo municipal e a CSN.

Sem remuneração, atuou como mediador de uma crise entre a prefeitura e a CSN com plena autorização de ambos os lados (da direção da CSN e do prefeito) , e conseguiu aplacar os ânimos que existiam entre a empresa e o governo municipal.

Em termos acadêmicos, a “alma mater” de Sérgio Sodré é a UFF, onde se formou em Engenharia Metalúrgica. Licenciado em Física pela FERP, também é Mestre em Engenharia de Produção pela UFF. É doutor em Operations Research pela Florida Institute of Technology.