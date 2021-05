Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 15:47 horas

Barra do Piraí – No próximo sábado (8), ocorrerá a inauguração da nova loja da Soft Sul Fluminense, em Barra do Piraí. A primeira loja da empresa no município ficará na Rua Barão do Rio Bonito, 56, no bairro Nossa Senhora de Santana.

A Soft Sul Fluminense foi inaugurada em 2006 e é representante dos Purificadores de Água Soft e Máquinas Fabricadoras de Gelo da marca Everest, em toda a região, no estado do Rio de Janeiro. A representante possui mais duas lojas em Volta Redonda, uma em Barra Mansa e uma em Resende.

A loja é especializada em filtros em geral, máquinas de gelo e purificadores de água. O atendimento ao cliente é feito por diversos meios através de telefones, rádios, e-mails e através de visitas pré-agendadas pelos profissionais.

A Soft Sul Fluminense tem parcerias com marcas de produtos líderes em todo o mercado nacional como: Everest, Aqualar 3M, Pentair Hidro Filtros, Masterfrio, Acquagelata, IBBL, Latina Eletrodomésticos entre outros.