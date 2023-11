Soldado tem fuzil roubado dentro da Aman, em Resende - Diário do Vale

Resende – Um fuzil FAL calibre 7.62mm, foi roubado de um soldado da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) em serviço, na madrugada deste domingo (13).

A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira (13), pela Aman. Em nota, não foram dados detalhes sobre como ocorreu o roubo,além de que ele estaria de serviço na área do Batalhão de Comando e Serviços (BCVs). Foi informado que o batalhão determinou a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar os responsáveis.

“Os esforços de busca para recuperação do armamento e demais ações de investigação estão sendo conduzidos com o apoio dos órgãos de segurança pública. Por questões de segurança e a fim de apoiar as investigações em curso, os militares do Batalhão permanecem aquartelados”, diz a nota militar.