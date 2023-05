Solenidade marca os 78 anos da vitória dos Aliados na II Guerra Mundial

Matéria publicada em 29 de maio de 2023, 18:50 horas

Brasília – A Associação dos Ex-combatentes do Brasil, sede Brasília, realizou uma bela cerimônia comemorativa à vitória das tropas aliadas na II Guerra Mundial. Tal evento ocorreu dentro do contexto das celebrações alusivas ao Dia da Vitória (8 de maio) e teve por objetivo homenagear os homens e mulheres que, no contexto da II Guerra Mundial, combateram o nazifascismo, contribuindo para o restabelecimento da paz e da liberdade mundial.

Essa cerimônia, realizada na última sexta (26), contou com a participação de convidados ilustres como o Sr Gen Bda Ernesto, maior autoridade representante do Exército Brasileiro naquele local, e do Sr Capitão R1 Edson Borges Lima, ex-combatente da II Guerra Mundial. Ademais, em posição de destaque, estava uma equipe feminina que, com seus uniformes típicos da II Guerra Mundial, homenageavam as bravas enfermeiras brasileiras que atuaram em favor da FEB no Front da Itália. As referidas mulheres entregaram, juntamente com alunos oriundos do Colégio Militar de Brasília- CMB e Colégio Militar Dom Pedro Segundo do CBMDF, uma Corbélia de flores ao monumento do Soldado da FEB, vindo a exaltar todos aqueles que lutaram contra as Forças do Eixo naquele que seria o maior conflito da nossa história.

A solenidade contou ainda com a presença de civis e militares da cidade de Brasília, bem como de representantes do Colégio Tiradentes- PMDF e da escola católica Sagrada Família.

No decurso da cerimônia foram feitos diversos discursos, como o do Gen Ernesto, o qual enalteceu a contribuição da FEB para a vitória aliada na 2ª Grande Guerra, bem como a importância do trabalho da AECB/DF na manutenção da memória e história do Brasil. No bojo das homenagens, foi ressaltada a participação feminina na FEB. Assim, o coral e a banda do Colégio Militar de Brasília entoaram o “Hino à Mulher Brasileira”, canção criada para homenagear as citadas profissionais de saúde.

Vale ressaltar que em 2023 a Sra Virgínia Portocarrero, última enfermeira viva a participar do esforço de guerra, veio a falecer, encerrando um capítulo de glória da história da mulher brasileira e de toda a Força Expedicionária do Brasil. Nesse contexto, tal cerimônia contou com imagens da época, exposição de materiais da FEB e itens capturados das tropas nazistas.

A II Guerra Mundial foi um conflito de escala global que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. Iniciou-se com a invasão das tropas alemãs na Polônia e prosseguiu com os enfrentamentos entre as tropas do Eixo, notamente compostas por Alemanha, Itália e Japão, e as tropas Aliadas, as quais eram integradas por diversas nações, com destaque para os EUA, França, Inglaterra e a extinta URSS.

O Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas militares para combater no Teatro de Operações da Europa. Desta feita, o esforço nacional de guerra englobou uma série de iniciativas como prover a segurança da costa brasileira, realizar a escolta de comboios marítimos, e, principalmente, compor a Força Expedicionária Brasileira- FEB (contingente militar de mais de 20 mil homens preparados e adestrados para o combate em terra).

A FEB realizou diversos feitos na II GM, dentre eles se destacam a conquista de Monte Castelo, a conquista de Montese e a captura de 148ª Divisão de Infantaria Alemã, perfazendo um total de quase 15 mil prisioneiros de guerra. Logo, ao vencer as tropas teuto-italianas, as quais eram consideradas as melhores do mundo, a FEB surpreendeu a todos aqueles que diziam que seria “mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra”.

Assim, e no intuito de celebrar a história dos veteranos da II Guerra Mundial, foi criada em 1960 a Associação dos Ex-combatentes do Brasil em Brasília, entidade sócio-cultural, sem fins lucrativos, que, por meio das suas iniciativas públicas e manutenção do seu museu referente à II Guerra Mundial, busca manter vivo o orgulho nacional e repassar para as demais gerações a mensagem de que a “A Cobra Fumou”!

