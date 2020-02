Solidariedade de internautas garante translado do corpo de Carolayne Souza

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 12:37 horas

Rosário e Volta Redonda – A família de Carolayne Souza conseguiu a quantia necessária para realizar translado do corpo da jovem de 22 anos, que morreu na Quarta-feira de Cinzas (26), na Argentina. A meta foi alcançada em menos de três dias graças a solidariedade dos internautas que se sensibilizaram com a situação da família.

Os pais de Carolayne, Devanil e Carmem, de Volta Redonda, estão em Rosário, na Argentina, desde a quarta-feira. Eles compraram as passagens com ajuda de uma igreja evangélica do bairro Vila Mury, mas não tinha condições financeiras para arcar com os gastos.

O translado do corpo de Carolayne virá por via terrestre e tem previsão de chegar a Volta Redonda na próxima segunda-feira (2). Já os pais da jovem voltarão para o Brasil no sábado (29).