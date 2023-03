Sondagem de não alfabetizados é realizada pelo MEP-VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de março de 2023, 09:41 horas

Volta Redonda – Buscando compreender melhor o nível de instrução em Volta Redonda, o Movimento Ética na Política (MEP-VR) realizou a 1ª Sondagem Popular em Letramento e Educação do MEP-VR entre seus membros e assistidos. A amostra revelou que 56%, dos 90 entrevistados, afirmaram conhecer alguém que não saiba ler e/ou escrever em Volta Redonda. E ainda diagnosticou que, deste contingente, boa parte são de idosos, negros ou pardos.

A sondagem identificou também pelas respostas que 36% desta amostra de pessoas nasceu no município. “Como as informações do censo demográfico estão atrasadas, não conseguimos conhecer a população que não sabe ler e escrever atualmente em Volta Redonda”, explicou a professora doutora Ana Paula Vasconcelos, que é coordenadora da iniciativa. Ela contou que a estratégia metodológica adotada foi uma “amostragem bola de neve”, que se utiliza das redes sociais das pessoas envolvidas na pesquisa a fim de alcançar o público-alvo desejado. “Salientamos que é uma metodologia empregada para fazer uma análise exploratória de um universo completamente desconhecido, sem informações prévias”, completou a professora.

A proposta é estimar este percentual de pessoas não alfabetizadas, uma vez que ainda faltam dados divulgados por institutos oficiais de pesquisa estatística. A partir desta sondagem, o MEP-VR quer localizar estas pessoas sem alfabetização. O Movimento pretende organizar um encontro em que as coloque em contato com as pedagogas voluntárias e estimular a conquista do letramento. Uma das pessoas da equipe esteve com uma idosa, que não sabe ler, e ao questionar sobre a possibilidade de aprender a ler, ela teria dito que gostaria sim e que ainda conhece outras pessoas como ela.