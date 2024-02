Sono e crescimento infantil

Sul Fluminense – Todo mundo sabe da importância do sono para a qualidade de vida do ser humano, mas talvez poucos realmente tenham o conhecimento de que na vida das crianças ele é ainda mais imprescindível. O sono é importante não apenas para saúde como também para o desenvolvimento adequado dos pequenos. Enquanto dormimos, uma série de processos neurológicos estão ocorrendo no nosso cérebro.

É durante o sono que a criança consolida sua memória, repara suas células, regula hormônios e cresce. Quando falamos de crescimento, é importante esclarecer que é durante o estágio mais profundo do sono que os hormônios do crescimento físico são liberados. Também é durante o sono que o cérebro organiza e armazena as informações aprendidas durante o dia. Por conta disso, o sono adequado melhora a concentração, capacidade de resolução de problemas e desempenho cognitivo geral.

Até o sistema imunológico pode ser afetado. Crianças que dormem bem possuem mais resistência a infecções e conseguem combater doenças com mais facilidade. Já quando falamos de saúde emocional, acredite, ela também é influenciada pelo sono. Problemas na hora de dormir podem aumentar a irritabilidade e trazer dificuldade para controlar impulsos. Crianças que não dormem o suficiente têm mais chance de desenvolverem problemas de hiperatividade, agressividade e impulsividade.

É por isso que negligenciar a qualidade e a quantidade do sono das crianças pode ser um grande perigo para a saúde infantil. Cabe aos pais dar a devida atenção ao assunto e criar um ambiente propício para o descanso.

Vejo muitos pais reclamando no consultório da dificuldade que possuem de estabelecerem a rotina do sono. Apesar disso, ações muito simples podem mudar essa perspectiva. Meu conselho é limitar o uso de telas antes de dormir, preparar banhos noturnos para os pequenos e diminuir luzes e barulhos. Se ainda assim encontrar dificuldades e houver preocupações persistentes procure um profissional. E não se esqueça, as dicas valem para os baixinhos mas para os adultos também. Bons sonhos!

Marcelly Assis é pediatra humanizada, cuida do seu bebê até os 18 anos. Com foco na prevenção de doenças.