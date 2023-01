Soraia Balieiro destaca emendas impositivas - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2023, 07:29 horas

Resende – A vice-presidente da Câmara de Resende, Soraia Balieiro (PSD), destaca neste começo do ano as emendas impositivas inseridas por iniciativa dela no Orçamento Municipal 2023, aprovado no final do ano passado. Ao todo serão investidos mais de R$ 480 mil em áreas como Saúde, Educação, Assistência Social, Eventos, Desenvolvimento Rural, Esporte e Lazer, Cultura, Mulher e Guarda Municipal.

-Todos os anos, nós vereadores, temos garantido por Lei um percentual no Orçamento da Prefeitura para serem destinados em serviços, obras, entre outros. Sendo 50% do valor, garantindo investimentos na área da Saúde. Desta forma, nosso gabinete vai analisando, conversando com entidades, moradores, buscando alocar recursos que garantam melhor qualidade de vida – destaca Soraia.

Dentre as emendas aprovadas pela parlamentar, estão: projetor e tela para o distrito da Vila da Fumaça; Torneio Leiteiro e Feiras da Roça da Vila da Fumaça; Festividades no distrito de Vargem Grande; apoio a Coordenadoria da Mulher e Arquivo Histórico; construção de banheiro com acessibilidade no Acolhimento Institucional para Famílias e Pessoas em Situação de Rua; festividades para professores; notebook/computador para atender o CEMEI de Visconde de Mauá; Festival de Futevôlei; material esportivo para Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; realização do Ruralzão e Airsoft na Vila da Fumaça; evento da Secretaria de Desenvolvimento Rural; manutenção de viaturas da Guarda Civil Municipal; entre outros.

E na área da Saúde, as emendas foram para: melhorias e compras de equipamentos para os postos de Saúde da Vila da Fumaça e Vargem Grande; a operacionalização do projeto ‘Intervenção’ do Consultório de Rua; eventos relacionados ao ‘Outubro Rosa’ e ‘Novembro Azul’; eventos relacionados à Saúde da Mulher e da Criança; e realização de obras na Santa Casa de Misericórdia de Resende.