Soraya Thronicke critica encenação sobre aborto no Senado: “Vergonhoso”

Nacional – A senadora Soraya Thronicke (Podemos – MS) criticou, na última terça-feira (18), a dramatização realizada no Senado em favor da PL 1904/24, a “PL do aborto”, na segunda-feira (17). Durante discurso na Casa Alta, a parlamentar afirmou que a discussão é fruto de um “verdadeiro fundamentalismo” para “tolher a fé alheia”. A fala foi uma resposta direta à interpretação da artista Nyedja Gennari, que simulou um homicídio comparando-o a um aborto.

Durante sua fala, Thronicke questionou os parlamentares homens sobre sua posição em um hipotético caso de estupro em suas famílias. De forma irônica, a senadora convidou Gennari a retornar ao Senado para encenar, desta vez, o ato do estupro.

“Eu queria até o telefone, o contato, daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Porque eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada. E pergunto para vocês: se é a filha de um parlamentar aqui? Com 10,11, 18, 20 anos, que é estuprada? O parlamentar, diante de um flagrante delito, é obrigado a denunciar. Ele vai fazer o que? Vai denunciar a filha? Para 20 anos de cadeia?” Questionou.

Soraya Thronicke chamou o projeto de “vergonhoso”. A senadora ainda questionou o motivo de as discussões sobre o PL não terem acontecido durante o governo Bolsonaro, época em que foi apresentado.

“É tão contraditório que chega a ser vergonhoso. E eu li o projeto de lei e não vi pena nenhuma para o genitor que vai atrás do médico que vai abortar, ele paga o aborto, mas ele não tem participação nenhuma. E o que mais nos espanta é que no mandato do Presidente Bolsonaro, esta bancada jamais falou do assunto, porque teria certeza que seria sancionado. Por que agora? Quatro anos para aprovar isso. Por que agora? A vida não importava? Quatro anos e a vida não importava? É aviltante, é chocante, o que querem deliberar sobre o sentimento, sobre a fé, de cada uma de nós, brasileiras. Que estes parlamentares nos respondam se iriam denunciar suas filhas, suas netas, suas esposas”, declarou.