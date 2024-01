Sorriso Maroto e Molejo confirmados no Carnaval de Angra  

Angra dos Reis- Se não bastassem os mais de 70 blocos de rua animando os foliões de dia e de noite, em diversos pontos da cidade, este ano o Carnaval em Angra terá ainda grandes shows para animar os moradores e turistas que visitarem a cidade. Sorriso Maroto, Pixote, Molejo, Tá na Mente e Swing e Simpatia vão se apresentar, gratuitamente, na Praia do Anil.

O grupo Molejo estará de volta a Angra no dia 9 fevereiro. O grupo liderado por Anderson Leonardo e Andrezinho fez um grande sucesso na década de 1990 quando lançou algumas músicas que são lembradas e cantadas até hoje, como “Brincadeira de Criança”, “Dança da Vassoura” e “Cilada”.

Com mais de 20 anos de estrada, o Tá na Mente será a atração do dia 10. Tendo como referência Só Pra Contrariar, Exaltasamba, Soweto e Negritude Júnior, o grupo de pagode promete agitar o público de Angra.

No dia 11 já está mais do que confirmada a presença do Swing e Simpatia, grupo de pagode surgido também nos anos 90. ‘‘Toda noite’’, ‘‘Me redimir’’ e ‘‘Namorada nota dez’’ estarão no repertório.

Angra terá ainda o pagode romântico do grupo Pixote. O grupo criado em São Paulo vai animar o público no dia 12. No setlist vão estar sucessos como “Nem de Graça” e “Insegurança”.

Para fechar o carnaval e deixar todo mundo com saudade dos dias de folia, no dia 13 acontecerá um supershow com Sorriso Maroto. Seguindo a mesma linha do Pixote, não faltarão canções românticas para mexer com o coração dos apaixonados.

” Sabemos do potencial que grandes eventos têm para atrair visitantes e movimentar a cidade. Estamos preparando um Carnaval grandioso que só não será maior que a folia na capital. Aqui os moradores e turistas poderão curtir os dias de festa com segurança e tranquilidade. Quem gosta de praia, vai para a praia; quem gosta de brincar nos blocos, vai para os blocos e no fim de noite vão todos curtir os shows na Praia do Anil ” ressaltou o secretário de Eventos, João Willy.

A grandiosidade do Carnaval na cidade tem atraído apoiadores e um deles será a Band TV, confirmada como a emissora oficial da festividade. Ao longo dos dias de festa, equipes da Band farão entrevistas com os artistas e o público e ainda entrarão com flashes ao vivo em sua programação mostrando a folia em Angra.

APOIO AOS BLOCOS

Para manter a tradição dos blocos carnavalescos, a Prefeitura de Angra dos Reis fará um chamamento público na próxima segunda-feira (29), com o objetivo de oferecer apoio cultural no valor total de R$ 347 mil para 61 agremiações da cidade. As cotas vão variar de R$ 1 mil a R$ 10 mil. O edital com todas as informações está disponível no site www.angra.rj.gov.br .

PRÉ-CARNAVAL

Entre os dias 3 e 5 de fevereiro, Angra dos Reis já vai ferver com o Sesc Verão, que neste ano também servirá como um pré-carnaval. Além de atividades recreativas e esportivas durante o dia, à noite grandes shows também vão acontecer.

Na sexta-feira (3), Paulo Ricardo vai agitar a Praia do Anil. O ex-vocalista do RPM vai cantar sucessos atemporais da banda que revolucionou o rock na década de 80 e também músicas de sua carreira solo.

No sábado (4), os fãs de um bom samba marcarão presença para assistir à apresentação de Jorge Aragão. Com quase 30 anos de carreira dedicados à música popular brasileira, o sambista vai colocar a geral para cantar e dançar.

Fechando o Sesc Verão, no domingo (5), haverá João Gomes. Dono de sucessos do forró e piseiro, o jovem cantor acumula mais de 4 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e é uma atração mais do que esperada pelo público.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS – PRAIA DO ANIL

(As apresentações vão acontecer após os desfiles dos blocos)

SEXTA-FEIRA – 9 DE FEVEREIRO

MOLEJO

SÁBADO – 10 DE FEVEREIRO

TÁ NA MENTE

DOMINGO – 11 DE FEVEREIRO

SWING E SIMPATIA

SEGUNDA-FEIRA – 12 DE FEVEREIRO

PIXOTE

TERÇA-FEIRA – 13 DE FEVEREIRO

SORRISO MAROTO