Sorteio define grupos do Campeonato Paulista do ano que vem

O Corinthians, maior vencedor do Estadual, com 30 títulos, está no Grupo C, junto de Ituano, Ferroviária e São Bento. Atual vice, o São Paulo foi sorteado no Grupo B, com Guarani, Mirassol e Água Santa. Já o Santos encabeça o Grupo A, ao lado de Red Bull Bragantino, Botafogo-SP e Inter de Limeira.

O formato da competição será o mesmo pelo décimo ano seguido. Na primeira fase, os clubes enfrentam somente aqueles que não integram a mesma chave. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final, onde, aí sim, jogarão entre si, em duelo único, na casa do time de campanha mais positiva, valendo lugar nas semifinais, que também serão decididas em uma única partida. A final terá confrontos de ida ida e volta. As duas equipes com pior pontuação no geral serão rebaixadas à Série A2 de 2023.

O Paulistão é o estadual mais antigo do país, realizado desde 1902. Além dos quatro clubes considerados grandes do futebol de São Paulo, outros quatro times – entre os 16 integrantes da Série A1 deste ano – já tiveram o gostinho de levantar a taça: Portuguesa (três vezes), Ituano (duas), Bragantino e Inter de Limeira (um cada).

Grupos do Paulistão

Grupo A: Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo-SP e Inter de Limeira

Grupo B: São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa

Grupo C: Ituano, Ferroviária, São Bento e Corinthians

Grupo D: São Bernardo, Santo André, Portuguesa e Palmeiras