SOS RS: Resende envia doações para as vítimas das enchentes

As doações foram levadas até a Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, onde as Forças Aéreas Brasileiras estão organizando o envio do material, o destino ficou a critério da organização estratégica da FAB. Segundo o prefeito Diogo Balieiro Diniz, o sucesso na arrecadação é fruto do esforço de uma população solidária e unida.

– É momento de solidariedade, união e de pensar no próximo. A população de Resende está de parabéns pela quantidade de material que conseguimos reunir. São pessoas com muito amor ao próximo e que se mobilizam muito, principalmente em momentos delicados como esse. É muito triste toda a situação que enfrenta o Rio Grande do Sul e por isso continuaremos com a arrecadação no pátio administrativo e vamos ajudar com o que for possível. Esperamos, em breve, fazemos uma nova entrega até o Galeão. Continuamos também em orações pelas vítimas – disse o prefeito.