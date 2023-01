Sport amplia e faz o segundo contra o Voltaço pela Copinha - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 13:31 horas

Os Garotos de Aço estão perdendo na estreia da Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior), que acontece na tarde de hoje (3) em Limeira (SP). O Sport fez o primeiro gol logo no início da partida. Aos 34 do segundo tempo, o goleiro Gustavo saiu mal do gol, resultando no segundo gol do time de Pernambuco. O jogo está em andamento e sendo transmitido pelo Canal da Copinha. O Sport está melhor na partida, mas o Voltaço tem encontrado o caminho do gol pelo lado esquerdo do ataque.

O clube está no grupo 11, com sede em Cravinhos/SP, junto com Comercial/SP, Sport/PE e Inter de Limeira.

O próximo jogo do Volta Redonda FC acontece na sexta-feira contra o Comercial (SP).