Stand up, show e teatro infantil marcam o final de semana no Teatro Gacemss

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 17:54 horas

Volta Redonda – Abrindo a programação do final de semana do Teatro Gacemss, nesta sexta-feira, dia 9, tem stand up comedy “Perrengues da Paty”, com Patrícia Ramos, que vai das redes sociais para os palcos para compartilhar com o público suas experiências pessoais.

Neste espetáculo ela compartilha suas vivências no trabalho, religião, com sua família e as aventuras com seu marido na construção do seu lar, de um jeito que é impossível não se identificar.

Com texto e temas leves, a risada dessas pequenas histórias do cotidiano estão garantidas e com o bom humor da Patrícia já conhecido através da internet.

Dia: 09 de setembro (sexta)

Horário: 20h

Teatro Gacemss 1

Classificação: Livre

Site de venda de ingressos – Ingresso Digital

Cover oficial da Rita Lee

Rock’nboles – nome dado pela própria Rita Lee ao produtor Tony Fonseca – é a única banda do Brasil que leva o selo de cover oficial, pois apresenta documento assinado pela própria madrinha do projeto validando a chancela. Ao lado de Roberto de Carvalho – seu marido e fiel escudeiro de palco – Rita Lee já assistiu ao show do cover em São Paulo.

O grupo também se destaca pela belíssima apresentação das réplicas dos figurinos originais que foram usados por Rita nas suas turnês nacionais e internacionais.

O show será sábado, dia 10, às 21h.

Dia: 10 de setembro (sábado)

Horário: 21h

Teatro Gacemss 1

Classificação: 12 anos

Site de venda de ingressos – Ingresso Digital

Espetáculo infantil

No domingo, dia 11, tem o espetáculo infantil “Encanto – Um amor de família”, da Cia Paixão de Teatro.

A Paixão Diversão em uma parceria inédita com Arte dos Suburbanos, traz para seu público um lindo espetáculo com 16 atores em cena. Encanto vai encantar crianças e adultos.

Dia: 11 de setembro (domingo)

Horário: 11h / 16h

Teatro Gacemss 1

Classificação: Livre

Ingressos – Site Ingresso Digital