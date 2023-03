Startup de estudantes é apresentada ao Secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 17:29 horas

Trabalho desenvolvido por cinco alunos da rede Firjan/Sesi/Senai já ganhou premiação do Google e foi apresentado em aulas da rede municipal

Barra Mansa – O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Bruno Paciello, conheceu na terça-feira (14), um trabalho desenvolvido por cinco alunos da rede Firjan/Sesi/Senai do município. Bruno fez parte de uma banca avaliadora que analisou o trabalho dos estudantes, que será exposto em uma competição na próxima semana.

A startup ‘Playwork’ foi iniciada em outubro de 2021, com o objetivo de participar de uma competição estudantil promovida pelo Senai, o Grand Prix (GP) de Inovação em nível nacional. Na competição, os estudantes receberam o seguinte desafio proposto pelo Google Cloud: ‘Como o ensino híbrido e a tecnologia podem expandir os horizontes da sala de aula?’. Através de seu trabalho, os estudantes de Barra Mansa venceram em primeiro lugar, com a proposta de uma solução que visa expandir os horizontes das salas de aula com a inserção mais ativa de simuladores, vídeos educativos e visitas virtuais em realidade virtual e aumentada no ensino brasileiro por intermédio de Google CardBoards.

Além de receberem o reconhecimento da Google, os alunos participam de competições constantemente e demonstram o projeto em escolas municipais. Em 2022, com intermédio da Secretaria de Educação de Barra Mansa, foi realizada uma apresentação piloto no Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, destacou a importância do incentivo a iniciativas criativas no município. “Tenho que ressaltar a qualidade da mão de obra encontrada no Senai, que é uma instituição que valoriza a capacitação e prepara o profissional para o trabalho na área industrial”, comentou.