Stellantis anuncia aporte financeiro de R$ 3 bi

Porto Real – O presidente da Stellantis América do Sul, Emanuele Cappellano, anunciou nesta segunda-feira (27), o investimento de R$3 bilhões no Polo Automotivo Stellantis de Porto Real e o lançamento do Basalt SUV Coupê. Em setembro de 2023, a empresa já havia anunciado outro investimento de R$2,3 bilhões. A cerimônia, que aconteceu em Porto Real, contou com a presença do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado, Vinicius Farah, que representou o governador Cláudio Castro, que teve um compromisso em Brasília e não pode comparecer à cerimônia. Além dele, estiveram presentes o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, o presidente regional da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Henrique Nora Junior, o deputado estadual Tande Vieira, o ex-Ministro das Cidades, Márcio Fortes, além de outras autoridades.

De acordo com o deputado Estadual Tande Vieira, a empresa não recebia investimentos desde 2018 por conta da suspensão de um contrato de benefícios fiscais com o governo do Estado, através de uma ação do Tribunal de Contas e do Ministério Público. “Então, por ordem judicial, esse processo estava paralisado e a Stellantis não podia ter acesso aos benefícios fiscais que tinham sido pactuados com ela no início da instalação. Quando assumi a presidência da Comissão de Tributação, fui chamado a me envolver nesse processo e consegui, junto com a Secretaria de Fazenda, articular a renovação do contrato, que foi aprovado no mês passado”, salientou Tande.

“O contrato previa que ela deveria efetuar esforços para ter 1.300 funcionários diretos, agora o contrato prevê que a empresa tem obrigação de manter 1.700 empregos diretos aqui na operação”, revelou o deputado, explicando a importância da mudança do contrato para região. “Então, se hoje ela vai anunciar um investimento de R$3 bilhões, 25% desse valor vai ter que ser gasto com fornecedores da nossa região. Nós conseguimos consertar o contrato, atender a demanda do Ministério Público e do Tribunal de Contas e agora a Stellantis está fazendo esse anúncio, que é tão importante para a nossa região”, frisou.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado, Vinicius Farah, o papel do Governo do Estado é o de incentivar a cadeia produtiva, a indústria e a iniciativa privada, que reagem fazendo investimentos necessários para a geração de emprego em todo o Estado. Ele citou, ainda, exemplos como a CSN e a ArceloMittal, além de outras empresas.

“A consolidação da cadeia produtiva é recorde de geração de emprego, recorde de investimentos, recorde de novas empresas investindo e apostando no Estado do Rio de Janeiro. Isso não acontece por acaso, não existe o fator sorte – existe, sim, um Estado que sob o comando do governador Cláudio Castro tem construído diariamente políticas públicas agressivas, mas que acima de tudo entregam para a iniciativa privada, segurança jurídica, novas leis de doações, que permitem investimentos como esse estarem acontecendo no nosso Estado”, destacou Farah, enfatizando que, desde setembro, a Stellantis consolidou R$5,5 bilhões de novos investimentos em três modelos de veículos.

O presidente da Stellantis América do Sul, Emanuele Cappellano, revelou que um modelo de carro será comunicado em breve e será dedicado a trazer novas tecnologias. “O Governo do Estado prevê o suporte a esse processo de investimento, de indústria, de previsibilidade. À medida que o Governo consegue garantir isso, é muito mais fácil para a indústria poder investir e estimular o ciclo de desenvolvimento da região”, frisou.

O prefeito Alexandre Serfiotis comemorou a retomada de investimentos no município. “Esse é o melhor momento que podemos vivenciar. A construção da fábrica foi no período do meu pai (Jorge Serfiotis), com uma boa relação entre governo, prefeitura e fábrica, que criou seu terceiro turno, uma grande produção, muitos investimentos e agora a gente fica feliz de poder, no nosso governo, viver novamente essa retomada dos investimentos, mais de quase R$5,5 bilhões”, relembrou o prefeito, ressaltando que a parceria com outras indústrias e com a Firjan, a Escola Técnica Municipal de Porto Real poderá sair do papel.

“Estamos trabalhando, em parceria com a Stellantis e com a Firjan, para criar a primeira Escola Técnica Municipal de Porto Real. Com o investimento que a fábrica está recebendo hoje, nós teremos condições de formar nossa mão de obra local e dar aos nossos jovens a condição de disputar uma vaga de trabalho no mercado”.

Para o presidente regional da Firjan, Henrique Nora Junior, a credibilidade da região Sul Fluminense proporciona esses investimentos. “Isso, para a região, é importante. A região tem credibilidade, tem potencial. É preciso que o poder público atue. Quando a iniciativa privada faz o seu papel proporciona possibilidade de avanços. Isso é realmente o melhor dos mundos. E isso se reflete em investimentos”, afirmou.

Henrique ainda destacou como os investimentos proporcionam mudanças na qualidade de vida dos moradores do Sul Fluminense. “Esses investimentos refletem de uma maneira muito positiva na região, seja na geração de riqueza, na geração de emprego, de renda e principalmente na qualidade de vida. Se a gente parar para observar, desde a vinda da primeira automotiva para cá, para a região de Resende, de Porto Real, Quatis, Itatiaia, a gente vê a mudança na qualidade de vida em todos os setores. O nível das escolas melhorou, do turismo, dos restaurantes, as estradas, a gente vê uma melhora considerável na qualidade de vida na região, que vem a reboque do desenvolvimento, do progresso dessas empresas”.