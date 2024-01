STF abre inquérito contra Moro sobre suposta fraude em delação

País – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, determinou a abertura de inquérito na Corte contra Sérgio Moro (União Brasil-PR) e procuradores envolvidos em um acordo de delação premiada. O pedido de investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal .

A medida envolve um caso relatado ao STF por Tony Garcia, ex-deputado do Paraná, que disse ter firmando um acordo de delação premiada com Moro, em 2004, quando o ex-juiz ainda era chefe da 13ª vara federal.

Segundo Garcia, o trato era de que ele “funcionasse como um grampo ambulante”, obtendo provas contra integrantes do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado, além de outras autoridades com foro de prerrogativa de função que estavam fora da jurisdição da Justiça Federal.

Sergio Moro disse desconhecer a decisão e reafirmou que não houve qualquer irregularidade no processo.