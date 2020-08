STJ determina afastamento do governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro

Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 06:53 horas

Ex-prefeito de Volta Redonda e médico Gothardo Lopes Neto também é um dos alvos da operação

Rio de Janeiro – O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), foi afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na manhã desta sexta-feira (28), por irregularidades nos contratos da saúde. Também por decisão do STJ foram expedidos mandados de prisão contra o Pastor Everaldo, presidente do partido, e Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico. O médico e ex-prefeito de Volta Redonda Gothardo Lopes Neto é outro alvo da operação.

A investigação destaca ainda como principais operadores, ligando Witzel ao esquema de desvios, o advogado e ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico Lucas Tristão. Wilson e Helena Witzel, o pastor Everaldo, Lucas Tristão, Gothardo e outros envolvidos foram denunciados no STJ por corrupção e lavagem de dinheiro. Assume o governo o vice, Cláudio Castro.

Havia mandados de busca e apreensão contra a primeira-dama, Helena Witzel, e no Palácio Guanabara – sede do governo e contra o presidente da Alerj, André Cicciliano (PT). A ordem de afastamento e os mandados de prisão é em decorrência das investigações da Operação Placebo, em maio, e da delação premiada de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde.

A operação desta sexta teve início às 6h20, quando a Polícia Federal (PF) chegou ao Palácio Laranjeiras – residência oficial do governo do RJ – para notificar Witzel do afastamento. Equipes da PF foram ainda à residência de Everaldo, que mora em uma cobertura no Recreio.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma que o governo do RJ estabeleceu um esquema de propina para a contratação emergencial e para liberação de pagamentos a organizações sociais (OSs) que prestam serviços ao governo, especialmente nas áreas de saúde e educação.

A PGR sustenta que Witzel usou o escritório de advocacia da mulher, Helena, para receber dinheiro desviado por intermédio de quatro contratos simulados no valor aproximado de R$ 500 mil – cerca de R$ 15 mil mensais de cada uma das quatro.

A decisão do ministro Benedito Gonçalves levou em conta as investigações de outras duas ações: a Favorito, que prendeu o empresário Mário Peixoto, e a Placebo, sobre desvios de dinheiro público destinado à montagem de seis hospitais de campanha do estado para o tratamento da Covid-19.

Fonte G1