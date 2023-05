Suas vendas caíram?

Matéria publicada em 14 de maio de 2023, 13:42 horas

Não é só no seu negócio que as vendas caíram, na verdade, desde fevereiro, há uma tenência de queda no comércio. Só nesse mês citado, já houve uma queda de quase 8% no volume total de vendas do país.

Segundo um estudo da Ibevar-FIA Business School, o comprometimento da renda dos brasileiros começou a ter grandes impactos na economia desde alguns dias antes do carnaval. O varejo, principalmente setores como materiais de construção e automóveis, sofreu muito com isso. Trocas de governo aumentam a incerteza do mercado e fazem alguns segmentos do comércio esfriarem e a inadimplência subir. Sabe-se que existem inúmeros fatores, mas entraríamos em uma longa discussão política, e não é esse o nosso objetivo com esse tema.

Para conseguir passar por esse momento de incerteza, é essencial entender o que está acontecendo no mercado e como reagir. Uma dessas reações deve ser nos feriados, eles estão relativamente mais fortes do que o normal, focar no marketing nessas datas tem se demonstrado como uma excelente opção. Infelizmente muitos estão precisando cortar diversos gastos, mas é importante não deixar a qualidade do seu serviço e do seu marketing se deteriorarem. As projeções para o segundo semestre já são de uma melhora substancial, mas ainda existem muitas incertezas.

Empresários que possuem negócios desde antes da pandemia sabem que essa época pós-carnaval costuma ser pior do que o normal, já que o grande público costuma gastar excessivamente durante Natal, início de ano e carnaval, o que faz o comércio esfriar após essas datas. Algumas áreas mostram um aumento de resultados, como área de alimentação, lazer, estética, nutrição, psicologia, psiquiatria e outras da área médica.

Até o fim dessa irregularidade, é de extrema importância investir em marketing para aumentar as vendas até a normalização do cenário, que já demonstra sinais de recuperação. Especialistas apontam que o momento mais importante para investir é na crise.