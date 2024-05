Sub-15 e Sub-17 definem classificados para a próxima fase da XIX Copa Diarinho de Futsal

Volta Redonda – A rodada do último fim de semana definiu as equipes classificadas para a próxima fase da XIX Copa Diarinho de Futsal. Após grandes confrontos nas quadras, oito equipes da categoria Sub-15, das séries Prata e Ouro, e outras oito do Sub-17, Série Ouro, seguem vivas na competição.

No Sub-15, Série Prata, jogando na Chave E, no Santo Agostinho, avançaram NESEC e Barça VR. Pela Chave F se classificaram Santa Cruz e U. Jardim Belmonte. Os jogos foram disputados no ginásio do bairro Santa Cruz.

Pela Série Ouro, também no Sub-15, as equipes Futsal VR e Gente Que Faz/Vassouras garantiram as vagas. Na outra chave quem carimbou o passaporte foram Prefeitura de Rio Claro e Atlético Porto Real.

No Sub-17, após grandes duelos na Série Ouro, pela Chave A, classificaram +Q1Time e Sesi. Pela Chave B avançaram SE Real e Vila Julieta/Resende. Na Chave C passaram de fase Atlético Porto Real e Gente Que Faz/Vassouras. E, por fim, na Chave D, Atlético Barra Mansa/Ilha Clube e Futsal VR garantiram a classificação.

No próximo fim de semana não haverá rodada da Copa Diarinho. A competição será retomada nos dias 8 e 9 de junho, com jogos das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-17.