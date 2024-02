Sub-17 do Resende se reapresenta e clube anuncia novo preparador físico

Resende – A equipe Sub-17 do Resende se apresentou na manhã desta segunda-feira (5), no CT Pelé Academia, onde já deu inicio aos treinamentos preparatórios para as competições que o clube disputará nesta temporada.

A diretoria do Gigante do Vale, também anunciou a chegada do novo preparador físico da categoria, Claudio Pavão, que integrará a comissão técnica que segue sendo comandada pelo técnico Adilson Machado, que fez uma breve análise sobre a temporada passada e falou sobre as expectativas para o desempenho da equipe neste ano.

– Fizemos um bom trabalho no ano de 2023 e fica de aprendizado, mas é um novo ano, pois tivemos atletas do ano 2006, que migraram para categoria do sub-20, e alguns atletas 2008, que chegam para incorporar o time, então, é tudo novo. A nossa expectativa é manter o trabalho que foi feito, manter o alto nível de rendimento nas competições, com a intenção de continuar dando oportunidade e aprimorando os nossos atletas, comentou o técnico.

A primeira competição que a equipe disputará neste ano será a Copa Rio, prevista para começar na segunda quinzena de março.