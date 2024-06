Sub-20 do Barra Mansa recebe Carapebus pelo Cariocão B2

Barra Mansa

A equipe Sub-20 do Barra Mansa enfrentará o Carapebus, às 14h45, desta quinta-feira (13), no Estádio Leão do Sul, em Barra Mansa, em partida válida pela 6ª rodada do Cariocão B2.

O time barra-mansense, que é comandado pelo treinador Patrick Gomes, está na quinta posição da tabela de classificação com nove pontos, mesmo número de pontos do Mageense (última equipe da zona de classificação).

A Leão deverá ir a campo com a seguinte formação: com: Elizeu; Pedro Antônio (Valadares), Fellipe, Tigola e Arthu; Cirino, Pedro Paulo e Hugo; Ilgner (Enzo), Giva e Kevin.