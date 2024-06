Sub-20 do Pérolas Negras empata e cai para 4ª posição no Cariocão B1

Resende – O time Sub-20 do Pérolas Negras empatou em 1 x 1, com o São Gonçalo, a partida válida pela 4ª rodada da Série B1 do Cariocão, realizada na tarde desta quarta-feira (5), no Estádio do Trabalhador, em Resende.

Além de deixar escapar a chance de assumir a liderança da competição, caso vencesse o jogo desta quarta-feira, o time de Resende acabou caindo do segundo para o quarto lugar na tabela de classificação por conta dos resultados de outras equipes.

O Pérolas estava bem na partida e teve o seu gol marcado pelo meia Modesto, aos 6 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o gol de empate na metade da etapa final.

Próximo jogo

Na próxima rodada, o time comandado pelo treinador Helder Bruno, irá até Nova Friburgo enfrentar o Friburguense, na próxima quarta-feira (12), às 14h45, no Estádio Eduardo Guinle.