Cariocão B1: Sub-20 do Pérolas Negras recebe o Macaé nesta quarta-feira (19)

Resende – A equipe Sub-20 do Pérolas Negras receberá o Macaé, ás 14h45, desta quarta-feira (19), no Estádio do Trabalhador, em Resende, em partida válida pela 6ª rodada da primeira fase do Cariocão B1 da categoria.

Terceiro colocado, com 10 pontos e virtualmente classificado, já que o Belford Roxo (único time que poderia ultrapassa-lo matematicamente na tabela) foi suspenso da competição pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), os garotos da Serrinha, comandados pelo treinador Helder Bruno, ainda possuem chances de terminar a fase de classificação na liderança da competição.

O treinador falou sobre a expectativa para a partida e listou eventuais vantagens que o time pode ter caso termine entre os dois primeiros colocados ao fim da fase de classificação.

“A expectativa é muito boa para este jogo. Estamos trabalhando forte dentro da competição, fizemos uma primeira fase equilibrada, vencemos fora de casa, fizemos o papel dentro de casa e o jogo de hoje é de grande importância porque nos dá uma possibilidade de assumir a liderança do campeonato, o que para as fases finais é importante. Classificar entre os dois primeiros colocados nos dará vantagens na seminal e poderemos jogar por dois resultados iguais e também realizar o segundo jogo em casa”, disse o treinador, que ressaltou clima positivo no seu elenco.

“O time está leve, tranquilo, com a cabeça boa, e todos no grupo estão trabalhando forte para conquistarmos o nosso objetivo”, contou Helder Bruno.