Sub-20 do Pérolas Negras vence fora de casa pelo Cariocão B1

Na próxima rodada o Pérolas receberá o Macaé, na quarta-feira (19), às 14h45, no Estádio do Trabalhador, em Resende.

Nova Friburgo – A equipe Sub-20 do Pérolas Negras venceu o Friburguense, por 1 x 0, na tarde de quarta-feira (12), em partida realizada no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, válida pela 5ª rodada, da Série B1 do Cariocão.