Resende – A equipe Sub-20 do Pérolas Negras venceu o Nova Cidade por W0, na quarta-feira (26), e confirmou a sua vaga nas semifinais do Cariocão B1 da categoria.

O resultado aconteceu pelo fato do Nova Cidade ter sido suspenso da competição pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

A semifinal do campeonato será realizada no dia 6 de julho e o adversário do time comandado pelo treinador Helder Bruno ainda será definido.