Sub-20 do Resende empata com o Flamengo na Gávea

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 18:00 horas

Gols do Gigante do Vale foram marcados pelo atacante PV

Em uma partida de muitos gols e expulsões, o Resende, que terminou com dois a menos, empatou em 2 a 2 com o Flamengo na tarde desta segunda-feira (8), na Gávea, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. O atacante PV marcou os dois gols do Alvinegro, Matheusão e Pedrinho anotaram para os donos da casa.

Com a vitória, o Gigante do Vale chega a oito pontos e permanece na zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O Resende volta a campo na próxima segunda-feira (15), para enfrentar a Portuguesa, às 15h, no estádio do Trabalhador.

O jogo

O Resende não demorou a mostrar o seu cartão de visita. Aos três minutos, Marangoni deu um lindo passe para PV, que, de primeira, bateu de cobertura para abri o placar na Gávea. O Gigante do Vale seguiu melhor na partida e ampliou o marcador aos 24 minutos. Marangoni bateu escanteio, Vitor fez um corta luz e PV bateu de primeira para marcar o seu segundo gol no jogo.

Em grande desvantagem, o Flamengo se mandou para o ataque e assustou com Pedrinho, em cobrança de falta, aos 39 minutos. Aos 43 minutos, os donos da casa conseguiram diminuir o marcador com Matheusão.

Na volta do intervalo, o Gigante do Vale ficou com um jogador a menos, porque o zagueiro Luiz recebeu o segundo amarelo e foi expulso aos 18 minutos. Com a vantagem numérica, o Flamengo passou a pressionar em busca do empate e igualou o marcador aos 43 minutos, com Pedrinho.

Aos 45 minutos, o Resende ficou com nove em campo depois de Felipe receber o segundo cartão amarelo e também ser expulso. Porém, mas nada aconteceu e a partida terminou mesmo com a igualdade no placar: Flamengo 2×2 Resende.