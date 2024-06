Sub-20 do Voltaço vence e assume a quarta posição do Campeonato Carioca

Volta Redonda – A equipe Sub-20 do Voltaço segue fazendo boa campanha no Campeonato Carioca da categoria.

Neste domingo (30), jogando no CT Oscar Cardoso, no Aero Clube, em Volta Redonda, o time comandado pelo treinador Marcão, venceu o Nova Iguaçu, em partida válida pela 4ª rodada da competição, na qual agora ocupa a quarta posição na tabela de classificação, com 9 pontos.

Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por: Esquerda, Vitinho e Andryl.

Próximo Jogo

O próximo compromisso dos garotos do Voltaço no Campeonato Carioca será no sábado (6), contra o Botafogo, no CEFAT, em Nite

rói.