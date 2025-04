Sub-20 do Voltaço vence o Sampaio Corrêa pela Copa Rio

Volta Redonda- A equipe Sub-20 do Volta Redonda venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 nesta sexta-feira (18), no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube. A partida foi válida pela 6ª rodada da Copa Rio da categoria.

Os Garotos de Aço controlaram o jogo e impediram as tentativas de jogadas do Sampaio Corrêa. O gol da vitória foi marcado por Pedro Barbier nos minutos finais do segundo tempo.

O técnico Tonimar Ferreira comentou o desempenho do time.

“Hoje esta vitória teve a cara do Volta Redonda: conquistada com muita raça e luta até o fim, sem desistir. Agora é cogmntinuar trabalhando para o último jogo da competição”, disse o treinador.

Próximo compromisso

O Voltaço enfrenta a Portuguesa no domingo (4), às 15h, no Estádio Luso-Brasileiro.