Sub-sede da Associação de Moradores do Açude é inaugurada

Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 19:25 horas

Volta Redonda – O presidente da Associação de Moradores do Bairro Açude (AMABA), Alan Cunha inaugurou a sub-sede da AMABA que está situada no Bairro Açude 4, a inauguração faz parte das comemorações dos 38 anos de fundação da AMABA e os 4 anos da sua gestão, intitulada “Açude em Ação”, onde pela primeira vez, o evento foi totalmente virtual, sem festas e nem evento de prestação de contas para evitar aglomerações, devido a pandemia, onde nos anos anteriores, sempre ocorreu eventos que reunia a população do Açude. O inauguração sub-sede da AMABA, recebeu o nome da Sra. Naides Maria Vicente Rosa. A mesma que faleceu com 90 anos no dia 26 de Novembro de 2020, foi uma das primeiras moradoras do Açude 4, onde o presidente Alan Cunha entregou a filha da homenageada a Sra Ivani Vicente, um buquê de flores e leu a biografia da saudosa Sra Naides Maria Vicente Rosa, onde teve ontem o seu nome e memória, imortalizado na entidade comunitária representativa do Bairro Açude. Foi também transmitido ao vivo pela Live na página da associação de moradores, um resumo da prestação de contas das ações da gestão aos internautas, onde a AMABA conseguiu trazer a comunidade, visibilidade de atos históricos de resgate cultural do Açude, onde o associação pretende reunir fotos de tempos áureos da comunidade para exposição virtual do acervo histórico do Grande Açude.

AMABA

A AMABA completou 38 anos de história e de muitas lutas em defesa dos interesses dos moradores do Bairro Açude. Durante o mês de maio, iremos publicar nas redes sociais, fotos com as ações que trouxe ao Açude, um novo modelo de gerir a comunidade pelas ações comunitárias e sociais da gestão “Açude em Ação”, que completa no dia 30 de Abril, 4 anos. Para marcar as datas, a AMABA promove algumas entrevistas com lideranças comunitárias que ajudaram a construir a associação de moradores, entrevistas online e gravadas serão exibidas até o final do mês de maio, com uma programação com lives e apresentações com temas relacionados ao desenvolvimento comunitário que envolvem os temas educação, saúde e cultura, onde seguiremos todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. O presidente Alan Cunha agradeceu a todos os ex-presidentes que contribuíram para o avanço e progresso da comunidade e da Associação de Moradores do Bairro Açude.