Subprefeitura do Retiro registra 38 mil atendimentos no primeiro semestre

Matéria publicada em 3 de julho de 2022, 09:34 horas

Oferta de serviços municipais e em parceria com outros órgãos têm atraído cidadãos, que contam também com auxílios digitais

Volta Redonda- Aparecida de Fátima, de 62 anos, moradora do bairro Volta Grande, conseguiu se aposentar recentemente, após dar entrada com o pedido na Subprefeitura do Retiro, em Volta Redonda, por meio de uma parceria da prefeitura com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Assim como Aparecida, milhares de pessoas procuram a Subprefeitura diariamente para solicitar informações, ajuda e serviços públicos. De janeiro a junho deste ano, a autarquia registrou cerca de 38 mil atendimentos.

“Minha aposentadoria estava ‘agarrada’. Dei entrada, mas não conseguia obter resultado. Fiquei sabendo pela reportagem sobre a Lana, que conseguiu se aposentar através da Subprefeitura, então fui lá. A equipe é fantástica, desde o senhor da portaria até o atendimento para o INSS. Dentro de pouco mais de uma semana já estava aposentada”, conta Aparecida.

São cerca de 6 mil atendimentos em média. O coordenador da Subprefeitura, Jorge Ricardo Silva, o Jorginho, conta que atualmente a autarquia possui nove funcionários e tem entre suas atribuições, o cuidado do atendimento voltado para a inclusão das pessoas.

“No nosso caso, a inclusão digital, já que muitas pessoas que nos procuram têm dificuldades em utilizar celulares e aplicativos da internet”, conta ele.

A Subprefeitura do Retiro conta também serviços do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), como emissão de boletos, parcelamentos e outras solicitações; serviços de identificação; 2ª via de CPF; agendamento de seguro desemprego; inscrição do programa “Minha Casa Minha Vida”; auxílio digital de diversos tipos; entre outros.

Emprego

A Subprefeitura do Retiro também sedia um posto do SINE, onde são oferecidas vagas de emprego e feito cadastro de profissionais para oportunidades que chegam por meio de empresas parceiras. De acordo com dados da autarquia, neste primeiro semestre foram registrados 625 atendimentos relacionados ao seguro desemprego; 628 para cadastro e encaminhamento para vagas de emprego; 118 sobre cadastros de empresas; e 98 processos seletivos.

“Em parceria com a Subprefeitura, firmas cadastradas vêm realizando entrevistas de emprego em nosso auditório com pessoas cadastradas no SINE. Uma novidade em relação a esse relacionamento é que nesse primeiro semestre, será realizado um curso de ‘Pedreiros em material refratário”. As inscrições estão sendo realizadas na subprefeitura e o curso será ministrado pelas empresas em parceria com a FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda), com início previsto para o dia 11 de julho”, contou o coordenador Jorginho.

A Subprefeitura conta ainda com o polo da Casa do Trabalhador – programa do Governo do Estado com o objetivo de implementar políticas de trabalho e emprego, geração de renda, estimulando a formação e a qualificação dos cidadãos. Até o mês de maio, o espaço cadastrou 1.124 empresas e atendeu a 2,3 mil pessoas.