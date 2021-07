Subsecretária do Estado visita Quatis

Matéria publicada em 23 de julho de 2021, 09:48 horas

Quatis – Na última quarta-feira, dia 21, membros da Prefeitura de Quatis receberam a visita da Subsecretária de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos do Estado, Luciana Calaça. A visita também contou com a presença do Superintendente Estadual de Políticas Públicas LGBTI+, Ernani Alexandre Pereira e o Coordenador Jurídico, Carlos Augusto Ávila.

O intuito do encontro, divulgado na manhã desta sexta-feira (23), foi para a realização de uma visita técnica, de reconhecimento das instalações da Prefeitura para implementação de futuros projetos e programas do Governo do Estado.

Segundo a pasta, a Subsecretária foi recepcionada pelo vice-prefeito e Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Paulo Vitor da Silva (Vitinho) e pela sua equipe, composta pelo Chefe da Divisão de Políticas Públicas e Igualdade Racial, Sandro Pinheiro e pela Chefe do Departamento de Proteção Social Básica e Especial, Aline Afra. Posteriormente foi recebida pelo prefeito municipal, Aluísio d’Elias, em seu gabinete.