Subsídio de tarifa pode evitar colapso no transporte público - Diário do Vale

Em Resende, nova licitação elevou o custo da passagem para R$ 6,35, mas passageiro pagará R$ 4,40 e município irá completar o valor para garantir qualidade do serviço

Sul Fluminense – Na maioria dos municípios do Sul Fluminense, a população está se queixando de demora, lotação e ônibus em más condições, com sinais de manutenção deficiente. O problema é que as tarifas já não cobrem os custos e o óleo diesel começou a subir de preço de forma muito mais rápida do que a expectativa, desde a crise energética iniciada com a guerra na Ucrânia. Com isso, seria necessário subir a tarifa.

No entanto, o usuário do transporte coletivo já demonstrou que pode reagir à alta de tarifa reduzindo a frequência com que anda de ônibus, utilizando carros de aplicativo ou o transporte clandestino irregular. Sem o aumento de tarifa, restou às empresas reduzir a frequência dos ônibus, tentando fazer menos viagens e transportando o mesmo número de passageiros no dia. Resultado: os passageiros passaram a ter que esperar mais pelo transporte, gerando uma série de transtornos.

Nesses municípios, ainda não há participação da prefeitura no pagamento das tarifas, que têm seus valores calculados de acordo com uma planilha que leva em consideração os custos de insumos, como pneus, diesel e peças de reposição dos ônibus, e da mão de obra.

O jornalista especializado em transporte Adamo Banzani explicou, em texto para o site “Diário do Transporte”, como funciona a estratégia do subsídio, que segundo ele é “uma forma do poder público complementar os custos de prestação dos serviços de transportes com recursos além dos que são obtidos pela tarifa”.

Ele afirma que os subsídios não são para aumentar o lucro das empresas, mas “para complementar os custos para que a tarifa não seja mais alta, para a qualidade dos serviços melhorar e para o custeio de alguns benefícios sociais como gratuidades para idosos, estudantes e pessoas com deficiência”.

A experiência de Resende

O novo contrato que a prefeitura de Resende assinou recentemente com a Viação Itapetinga, empresa que vai assumir a operação do transporte público na cidade a partir de maio, inclui a participação do município no valor da tarifa, como forma de permitir maior acesso dos usuários ao transporte coletivo. A tarifa “cheia”, definida de acordo com os critérios para que o público tenha acesso a um transporte de qualidade, será de R$ 6,35. O passageiro, porém, vai pagar R$ 4,40 e a diferença, de R$ 1,95, caberá à prefeitura.

Um dos motivos para esse subsídio é que a implantação da tarifa condizente com a estrutura de custo da empresaria causaria a redução imediata na demanda por ônibus. Alguns passageiros optariam por se deslocarem a pé, de bicicleta ou de carro ou moto; outros estudariam a possibilidade de três ou quatro pessoas se cotizarem e contratarem um táxi, carro de aplicativo ou se arriscarem em veículos de transporte clandestino.

O resultado seria que a demanda por ônibus cairia, enquanto a quantidade de viagens permaneceria constante. Isso provocaria aumento do custo por quilômetro rodado, gerando aumento de tarifa e afastando ainda mais o passageiro do transporte coletivo. É o chamado círculo vicioso.

O método escolhido pela prefeitura de Resende permite que a empresa tenha receita suficiente para prestar um bom serviço, tanto em termos de conforto quanto no que diz respeito à quantidade de horários. Ao mesmo tempo, o valor da tarifa mantém os ônibus como opção atraente de transporte, já que o novo contrato exige ônibus novos e ar condicionado.

Com isso, a tendência é haver mais passageiros, reduzindo o custo por quilômetro rodado. Assim, a tendência é que as revisões de tarifa acabem reduzindo a necessidade do subsídio.

Outro ponto positivo para o passageiro é que o subsídio acaba gerando um controle maior por parte da Prefeitura quanto aos serviços prestados, podendo a administração municipal interferir em critérios como itinerário, frequência, número de linhas e frota, por exemplo.

Transporte irregular

Além da concorrência dos carros de aplicativo, as empresas de ônibus estão enfrentando também o transporte irregular e ilegal por vans, ou mesmo por carros particulares que aliciam passageiros nos pontos dos coletivos. Esses transportadores ilegais acabam por reduzir a demanda por ônibus, aumentando assim o custo do passageiro por quilômetro. Neste caso, o caminho é o combate à ilegalidade.