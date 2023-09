Subvariante Éris: confirmados mais três casos no Rio

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) recebeu, nessa quarta-feira (13), a confirmação de mais três casos da nova subvariante Ômicron EG.5.1.3 (conhecida como Éris) na cidade do Rio de Janeiro. Os pacientes tiveram início dos sintomas entre os dias 12 e 15 de agosto. As amostras coletadas foram analisadas pelo Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais (LVRE) do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

Em função do atual cenário epidemiológico, novos casos sequenciados serão divulgados assim que confirmados laboratorialmente no Painel de Monitoramento da Covid-19 (https://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html#).

Com as confirmações, são seis casos identificados da subvariante na capital. Todos seguem em investigação pela Secretaria Municipal de Saúde da capital. A SES-RJ monitora a situação e reforça a recomendação para que todas as pessoas que ainda não tomaram a dose da vacina bivalente procurem os postos de saúde.

Na última segunda-feira (11), a secretaria lançou o Boletim de Monitoramento de Dados Precoces da Covid-19. Disponível no Painel Monitora, no site da SES-RJ (http://monitorar.saude.rj.gov.br), o conteúdo do boletim apresenta a evolução dos dados a partir da Semana Epidemiológica 30, que corresponde ao período de 23 a 29 de julho, com o percentual de testes positivos (antígeno e RT-PCR), o número de atendimentos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da rede estadual de saúde e o número de leitos SRAG solicitados ao Sistema Estadual de Regulação (SER). A primeira publicação traz os dados da SE 30 até a SE 36, encerrada em 9 de setembro.

A próxima atualização do boletim será na segunda-feira (18).