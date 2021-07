Sudeste concentra o maior tráfego na internet do Brasil

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 17:13 horas

Rio de Janeiro – Segundo o registro de tráfego do IX.br, principal ponto de intercâmbio de internet do país, o Sudeste reúne a maior concentração de acesso ao serviço no Brasil. É também na região mais populosa do país que está o maior número de provedoras de internet e os principais data centers e IXs (Pontos de Troca de Tráfego), localizados no eixo Rio x São Paulo. A pesquisa foi divulgada em junho, pela revista técnica RTI (Redes, Telecom e Instalações), durante a realização do evento virtual “Operadoras competitivas do Sudeste: oportunidades e planos de crescimento”.

O projeto IX.br foi criado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIbr) para promover a infraestrutura para a conexão direta entre as redes que compõem a internet brasileira, sendo destaque em toda a América Latina. A provedora de internet fibra óptica de Volta Redonda, Zamix, utiliza a estrutura do IX.br para encurtar o caminho entre o usuário e o site ou a plataforma que ele deseja acessar. Para a diretora comercial e marketing da Zamix, Karol Hungaro, o IX.br é um importante termômetro para as provedoras do país.

“O aumento do uso da internet já era uma tendência crescente que, sem dúvidas, foi acelerada pela pandemia. Como o Sudeste é a região do país que concentra o maior número de municípios e também de população, as provedoras daqui tendem a se destacar, ganhando cada vez mais espaço no mercado de internet. Estamos preparados para o desafio de continuar investindo em inovação. No primeiro semestre, injetamos R$ 6.162.947,46 na capacidade total de transmissão de malha óptica, ampliando também a capacidade de cobertura e tráfego de toda a rede Zamix para suportar o aumento da demanda sem causar impactos ao usuário” destacou Karol Hungaro.

Ainda de acordo com a revista RTI, os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro formam um novo desenho de mercado brasileiro de telecomunicações, concentrando os principais movimentos de consolidação de provedores, aquisições e entrada de fundos de investimento no setor.

“É para o Sudeste que as operadoras internacionais e de qualquer região brasileira miram suas rotas e pontos de presença. Constroem backbones, alinham parcerias ou contratam trânsito IP para chegarem ao mais completo ecossistema de conectividade e garantirem serviços de melhor qualidade e menor latência a seus clientes”, destacou a revista RTI.

Aumento do uso da internet contribui com a geração de empregos

A provedora de internet fibra óptica de Volta Redonda, Zamix, presente em sete municípios do Sul Fluminense, registrou o pico de adesão ao serviço logo no início da pandemia, atingindo 32% em março, fechando 2020 com a média de 2.245 instalações mensais. Com o aumento da demanda, surgiu a necessidade de investir em recursos humanos, gerando novas vagas de emprego na empresa.

Só no primeiro semestre de 2021, foram criados 26 novos postos de trabalho. Atualmente, a provedora oferece 24 vagas para diversas funções como monitoramento de rede, consultor(a) comercial externo, programador(a) PHP, além de uma vaga para pessoas com necessidades especiais. Neste mês, a Zamix inicia o processo seletivo para o programa Jovem Aprendiz, oferecendo 18 vagas a serem preenchidas entre os meses de setembro e novembro.

Os(as) interessados(as) em se candidatar para uma das oportunidades de emprego podem acessar o site zamix.com.br, clicar na aba “Trabalhe Conosco”, selecionar a vaga de interesse e cadastrar o currículo.