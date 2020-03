Sul Fluminense e Costa Verde têm 290 casos suspeitos do novo coronavírus

Sul Fluminense e Costa Verde – O número de casos suspeitos do novo coronavírus das regiões Sul e Costa Verde do Rio de Janeiro chegaram a 290 neste sábado, dia 21, segundo informações das secretarias de Saúde. Já o número de casos confirmados em todo o Estado do Rio chega a 119 casos.

O terceiro óbito por coronavírus no estado do Rio foi registrado em Petrópolis. Os outros dois foram em Miguel Pereira e Niterói. Todas vítimas eram idosos e apresentavam comorbidades, sendo classificadas como grupo de risco para a Covid-19.