Sul Fluminense se mobiliza para ajudar vítimas da chuva no estado

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2020, 19:55 horas

Sul Fluminense – O Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e a Seas (Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade) estão promovendo uma campanha de arrecadação para ajudar as vítimas no Norte e Noroeste.

A ação está arrecadando alimentos não perecíveis; água; roupas de cama, mesa e banho; e itens de higiene e limpeza. Os interessados em contribuir podem direcionar os donativos para a Superintendência Regional Médio Paraíba do Sul, localizada na Rua Cincinato Braga, 221, Aterrado – Volta Redonda.