Sul Fluminense tem 14 homicídios em sete dias - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de março de 2023, 07:40 horas

Mortes ocorreram em Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende e Volta Redonda; pelo menos quatro vítimas tinham sinais de tortura

Sul Fluminense – Quatorze homicídios em sete dias, uma média de dois por dia. Este é o saldo da região nesta última semana, desde uma chacina ocorrida no último dia 24, em Barra Mansa, no bairro Santa Lúcia. O município é o mais violento neste espaço de tempo, tendo oito pessoas executadas. Em seguida, vem Volta Redonda que registrou quatro, Barra do Piraí e Resende tiveram um homicídio cada. Neste levantamento feito pelo DIÁRIO DO VALE, a morte do capitão da PM, Carlos Alberto Alves, em Angra dos Reis não foi contabilizada.

As últimas mortes ocorreram na noite desta sexta-feira (3), em Barra Mansa, quando duas mulheres foram baleadas em uma mercearia na esquina entre as ruas José Gonçalves Rebolas e Av. Ministro Amaral Peixoto, no bairro Siderlândia. As vítimas foram Ruana Dorvalina, de 33 anos, e Tânia Amaral Manoel Leite, de 26. Um rapaz, que até o fechamento desta edição não havia sido identificado, foi baleado e socorrido por populares na Santa Casa de Misericórdia.

Também nesta sexta, policiais militares encontraram um homem morto com diversas perfurações dentro de uma casa no bairro Surubi Velho, em Resende. A vítima foi identificada como Denilson Laranjeira, de 45 anos. Segundo apurado pela reportagem do DIÁRIO DO VALE, Denilson é suspeito de ter feito parte do tráfico anos atrás e estaria sendo assediado para voltar ao crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (89ª DP).

Já no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, um homicídio foi registrado dentro de um bar. Até o fechamento desta edição não havia informações sobre a identidade da vítima.

Noite de crimes em Volta Redonda

A Polícia Civil de Volta Redonda está à procura dos autores de quatro assassinatos ocorridos na noite de quinta-feira (2) nos bairros Açude e Santa Rita do Zarur. O primeiro caso teve William Pires de Oliveira, de 39 anos, como vítima. Ele foi assassinado com tiros no rosto, na Rua Francisco Antônio Francisco, no Açude. Horas depois, a Polícia Militar foi chamada para comparecer à RJ-153, na altura do Santa Rita do Zarur, onde houve um triplo homicídio. Os corpos estavam à beira da estrada; dois deles lado a lado e outro a cerca de um quilômetro de distância. Nos locais dos crimes foram recolhidas 16 cápsulas deflagradas de pistola calibre 9 mm. As vítimas foram identificadas como: Hygor Martins da Silva, de 26 anos, Priscila Cristel de Souza Alves, de 35 anos, e Gabriel Toledo Araujo, de 30 anos. Os sepultamentos ocorrem neste sábado (4).

Morto em Barra Mansa também foi executado com sinais de tortura

Outro crime ocorrido esta semana que está sendo investigado pela Polícia Civil, mas em Barra Mansa, teve o mesmo “modus operandi”. Jefferson Leonardo dos Santos Costa, de 27 anos, foi executado a tiros de calibre 9 mm; 10 estojos e quatro projéteis foram achados no local. Ele foi encontrado morto com sinais de tortura na Rua Doutor Robert Lang, na Vila Barbará, com as mãos e pés amarrados, e também amordaçado com fita adesiva. Segundo a polícia, Jefferson tinha diversas anotações criminais, com passagens por estupro, tentativa de feminicídio, ameaça, tráfico e associação para o tráfico de drogas e lesão corporal.

No bairro São Luís, policiais militares encontraram na noite de quarta-feira (1º), morto a tiros, Célio Reinaldo Ferreira Fernandes, de 40 anos. Os PMs foram chamados, por volta das 18h30, para averiguar uma suspeita de homicídio na Rua Tomazinho, quando encontraram o homem já sem vida.